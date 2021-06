Fabbrica, Cammarota: "Ho incontrato lavoratori, tutto il nostro sostegno" "Il comune si attivi ora"

‘Non ci fermiamo sulla vertenza La Fabbrica. Stamattina ho incontrato una rappresentanza di lavoratori e ho ribadito il mio impegno ad andare fino in fondo alla vicenda. Non c’è più tempo da perdere, il Comune si attivi immediatamente per tutelare i propri diritti e quelli dei lavoratori. Così il presidente della commissione trasparenza Antonio Cammarota, rispetto al presidio dei lavoratori che si è tenuto stamattina al di fuori di Palazzo di Città. ‘Nelle settimane scorse abbiamo acquisito la documentazione, con le convenzioni, abbiamo incontrato i sindacati e ho chiesto all’ufficio legale del Comune di attivarsi anche attraverso una azione di tutela reale per i lavoratori e per l’area fino a ipotesi di sequestro, dopo aver istruito il caso in commissione trasparenza. Abbiamo chiesto un incontro tra le parti, sollecitando anche i protagonisti delle passerelle durante l’inaugurazione della complesso.

C’è un interesse pubblico nella vicenda che va tutelato che riguarda i lavoratori e l’area sulla quale è stata realizzata la Fabbrica, ovvero il rapporto di condizionalità tra cambio di destinazione d’uso del terreno da industriale a commerciale, mantenimento dei livelli occupazionali, espansione economica. Ribadisco, ora più che mai, la necessità di agire. Seguiremo con attenzione tutte le successive fasi e staremo vicini, con tutte le nostre forze e per quanto di competenza ai lavoratori e dell’interesse pubblico ’, conclude Cammarota.