Salerno, degrado nei quartieri, l'interrogazione di Celano Il consigliere d'opposizione si rivolge al sindaco Napoli

Degrado nei quartieri, il consigliere comunale di Forza Italia Roberto Celano rivolge un'interrogazione al sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, inoltrandola anche al Comandante della Polizia Municipale. Nel mirino le condizioni di abbandono – chiosa Celano - di alcuni quartieri della città.

“I residenti di Via Gaeta denunciano – scrive Celano – l’inesistenza di servizio essenziali oltre alla sporcizia in cui versa la piazzetta antistante la Scuola Gatto.

Dinanzi all’Istituto l’arredo urbano appare in condizioni disastrate con panchine divelte o con assi di legno spaccati. Non è da meno la situazione relativa al verde pubblico con le aiuole della piazzetta non curate e trasformate in un ricettacolo di rifiuti di ogni genere.

La situazione si aggrava quando nel pomeriggio la zona si popola di giovani che in comitive disturbano fino a tarda sera la quiete pubblica con urla e schiamazzi” continua il consigliere d'opposizione che chiede di sapere come l’Amministrazione intenda intervenire per dare risposte risolutive ai residenti dei quartieri ed in particolare di Via Gaeta e se si intende attivare un maggiore controllo del territorio da parte dei Vigili Urbani teso a ripristinare condizioni di serenità e sicurezza”.