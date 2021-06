Piero De Luca: vicinanza e solidarietà a Valeria Ciarambino "Condanniamo minacce e intimidazioni"

"Esprimo vicinanza e solidarietà a Valeria Ciarambino, Vicepresidente del Consiglio Regionale della Campania. Condanniamo con forza le minacce e le intimidazioni ricevute, che non hanno nulla a che vedere con la dialettica politica. Teniamo alta l'attenzione e non arretriamo di un millimetro nel contrasto alla criminalità e ad ogni forma di violenza". A scriverlo in una nota è Piero De Luca vice caprogruppo Pd alla Camera.