Fratelli d'Italia, l'europarlamentare Sofo fa tappa a Salerno I temi del confronto: fondi europei, disoccupazione, infrastrutture e politiche migratorie

Tappa salernitana per l’europarlamentare del Gruppo CRE (Conservatori e Riformisti Europei) Vincenzo Sofo. Ad accoglierlo nella sede della Federazione di Fratelli d'Italia Salerno, il coordinatore provinciale Giuseppe Fabbricatore e il presidente provinciale di Gioventù Nazionale Alfonso Pepe.

"E’ stato davvero un piacere avere a Salerno l’onorevole Sofo che, nei giorni scorsi, ha ufficializzato la sua adesione a Fratelli d'Italia e coordinerà, per volontà della nostra leader nazionale Giorgia Meloni, la Consulta per il Mediterraneo, un campo di azione fondamentale per la nostra proposta politica - il commento di Fabbricatore, che si è fatto portavoce anche dei big del partito provinciale, Cirielli e Iannone -. Nel corso della sua visita, ci siamo soffermati a lungo a discutere dello scarso utilizzo dei fondi europei da parte di Governo e Regione Campania, delle infrastrutture annunciate ma mai completate, della disoccupazione sempre più crescente soprattutto tra i giovani e le donne, dell'emergenza sbarchi che, negli ultimi anni, ha coinvolto anche il porto di Salerno. Lo ringrazio per l'attenzione che ha voluto riservare oggi a Salerno e - conclude Fabbricatore - sono sicuro che, con la sua esperienza culturale e politica, si farà portavoce delle istanze anche dei salernitani al Parlamento Europeo".