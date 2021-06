Salerno al voto, i "Figli delle chiancarelle" a sostegno di Agosto sindaco L'accusa: "Non vogliamo più essere pessimamente amministrati da De Luca tramite controfigura"

"La lista civica Figli delle chiancarelle sosterrà la candidatura dell'avvocato Oreste Agosto come sindaco alle imminenti elezioni amministrative di Salerno. Si fa appello a tutte le forze sane delle città, alle altre liste davvero civiche, non certo ai "diversamente deluchiani", termine da noi inventato 9 anni fa, di sostenerci in questa nuova sfida che affronteremo insieme alle liste che vorranno sostenere Oreste Agosto". Così, in una nota diffusa in mattinata sui social, la compagine degli storici oppositori dell'ex sindaco ed oggi presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca scioglie le riserve in vista del prossimo appuntamento elettorale in città.

"Non vogliamo più essere pessimamente amministrati altri 5 anni dai figli di De Luca, tramite una loro controfigura, come è successo col facente finta dal 2016 ad oggi. Non possiamo più accettare passivamente questo familismo amorale e famelico, questa sub cultura tardo medievale", il duro affondo.

Ora si lavora alla definizione della squadra a sostegno della candidatura di Agosto: "Ringraziamo fin da ora i cittadini che hanno già dato la disponibilità a candidarsi nella lista Fdc. Dalla prossima settimana completeremo la rosa dei 32 candidati al consiglio comunale. Vi invitiamo ad unirvi a noi in questa battaglia di civiltà politica appena iniziata. Cambiamo Salerno, insieme si può", l'appello che arriva dai Figli delle chiancarelle.