Incontro Trenitalia, Piero De Luca: "Riprende l'alta velocità per il Cilento" "Facciamo in modo che questa stagione turistica sia il volano per l’apertura di una fase di ripresa"

“Stamattina, insieme al Consigliere regionale e Presidente della Commissione Urbanistica, Trasporti e Lavori Pubblici, Luca Cascone, ho incontrato a Roma i vertici di Trenitalia per approfondire alcune importanti questioni legate ai progetti di investimento e sviluppo dei servizi sul territorio”, così, in una nota, l’Onorevole Piero De Luca, Vicepresidente del Partito Democratico alla Camera dei Deputati. “È stato un incontro positivo, nel corso del quale ho rilevato anzitutto l'esigenza di riaprire il punto Feccia e creare delle nuove aree comuni nella Stazione di Salerno, per assicurare la sosta e il ristoro dei viaggiatori in partenza, arrivo e transito. Abbiamo poi affrontato il tema delle corse estive, condividendo la necessità di attivare anche quest'anno l'Alta Velocità per il Cilento”, continua il Deputato. “C'è un'ottima notizia per la nostra comunità. Da luglio riprenderanno i servizi di percorrenza e i collegamenti rapidi che consentiranno ai viaggiatori di raggiungere agevolmente le principali mete turistiche del Cilento", aggiunge De Luca. “Siamo molto soddisfatti. Continuiamo a lavorare per fare in modo che questa stagione turistica sia il volano per l’apertura di una grande fase di ripresa e rilancio dei nostri territori”, conclude il parlamentare dem.