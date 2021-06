Degrado e abbandono in via Raffaele Cavallo: "Riconsegnare dignità alla zona" La denuncia di Matteo Cucino, dirigente della Lega Salvini Premier Salerno

Degrado, abbandono e anche insicurezza in via Raffaele Cavallo. E' quanto denuncia Matteo Cucino, dirigente della Lega Salvini Premier Salerno che, dopo diversi solleciti e segnalazioni da parte dei residenti ha deciso di denunciare, ancora una volta, le condizioni in cui versa la zona.

“Sono mesi infatti che si sono perse le tracce dell’unico operatore ecologico che di tanto in tanto passava in zona e che da solo in un quartiere così popoloso, come detto più volte, non basta. Oltre a questo occorre aggiungere che ormai in zona insieme al degrado si va via via più allargando il senso di insicurezza tra i residenti che hanno sempre più timore di lasciare le proprie auto nei parcheggi sottostanti data la scarsa illuminazione facilita furti ed atti vandalici. - Si legge nella nota a firma di Cucino - Come dirigente cittadino della Lega chiedo all’assessore di competenza ed al comune di riconsegnare prontamente a via Raffaele cavallo un minimo di dignità. Non accada come negli scorsi anni che gli interventi vengono fatti in prossimità delle scadenze elettorali perché l’ordinario in questa città passi per straordinario”.