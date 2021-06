Istituzione del servizio sociologia del territorio: proposta legge di Picarone Presentata questa mattina a Salerno:"Importante che i sociologi abbiano un proprio albo nazionale"

Questa mattina nel Salone dei Marmi di Palazzo di Città a Salerno, il consigliere regionale e presidente della commissione Bilancio della Regione Campania Franco Picarone ha illustrato la sua proposta di legge sull'istituzione del servizio di sociologia del territorio nella regione. Si tratta della prima legge regionale, in italia, in materia. Hanno partecipato alla conferenza conferenza anche l'onorevole Piero De Luca, vicecapogruppo del Pd alla Camera, il sindaco Vincenzo Napoli e il presidente dell'associazione nazionale dei sociologi Domenico Condurro.

"Un nuovo servizio per garantire ai cittadini della regione Campania l'accesso alle prestazioni sociali all'interno dei Piani Sociali di Zona, con il contributo organizzativo e specialistico di Sociologi professionisti. Uno strumento utile a prevenire tutti i fenomeni di disagio sociale e per fronteggiare il malessere diffuso della fase post-covid." Ha spiegato il presidente della commissione bilancio Picarone.

"L'augurio è che questa proposta, che presto diventerà legge, possa migliorare le politiche sociali del nostro territorio e dare impulso anche alla nascita dell'Albo nazionale dei sociologi."

Presenti anche Arturo Di Giacomo, presidente della commissione nazionale comunicazione ANS, Camillo Capuano Direttore della rivista scientifica "Sociologia - La società in rete", Vittorio Cantone del Coordinamento regionale della Fondazione Adastra.

"Il Comune di Salerno da sempre ha una particolare attenzione alle Politiche sociali. Ancor di più in questa delicata fase dettata dalla pandemia. Il presidente Vincenzo De Luca ha avviato con la Regione Campania un tentativo sperimentale di proporre negli Ambiti la presenza di un sociologo. Credo che questa figura sia fondamentale come supporto e presa di coscienza di quanto stia avvenendo intorno a noi. In questa occasione abbiamo anche ribadito quanto sia importante che i sociologi abbiano un proprio ordine professionale che gli dia dignità e riconoscimento per il fondamentale ruolo che svolgono nella società." Il commento del sindaco Vincenzo Napoli.