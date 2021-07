Elezioni a Salerno, Rifondazione Comunista: ora confronto aperto Il monito del segretario Loredana Marino alle realtà cittadine

Si è tenuta ieri la riunione del comitato politico federale di Rifondazione Comunista a Salerno. "Il partito ha deliberato di voler aprire un confronto e un dialogo, per la costruzione di uno spazio di convergenza tra quanti non si riconoscono nelle coalizioni in campo per le prossime elezioni amministrative, e che ritengono di dover promuovere istanze più radicali sulle questioni cittadine, dalla situazione sanitaria a quelle di welfare, dalle politiche della cultura e della scuola a quelle lavorative e ambientali presenti in città", si legge nella nota a firma del segretario provinciale Loredana Marino.

"A partire da oggi apriamo un tavolo permanente di confronto con tutti quanti vorranno riconoscersi in queste istanze e obiettivi politici", il monito del segretario provinciale.