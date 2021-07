Amministrative, i 5 Stelle si spaccano: la base dei MeetUp corre da sola Annunciata la lista "Attivisti per Salerno": avrà un proprio candidato sindaco

Che non ci fossero più i magini per una ricomposizione era abbastanza noto da tempo. Ma ora è anche ufficiale: il Movimento 5 Stelle a Salerno si presenterà alle elezioni diviso. Da un lato la compagine pentastellata "ufficiale", che fa riferimento ai deputati e ai senatori del territorio. Dall'altro la cosiddetta base, i componenti dei meetup che hanno aderito da subito al messaggio di Beppe Grillo.

E proprio questi ultimi hanno annunciato stamattina il loro impegno al prossimo appuntamento elettorale amministrativo in solitaria, con la lista "Attivisti per Salerno".

"Una lista che, come suggerisce il nome, è composta da tanti attivisti finora legati al MeetUp di Salerno. La situazione nazionale ha certamente avuto il suo peso nel ritardare la presentazione di una lista del Movimento Cinque Stelle ma gli storici attivisti locali non hanno mai perso di vista il loro obiettivo comune: migliorare la qualità di vita di tutti i cittadini di Salerno e dare una vera alternativa ad un’amministrazione deluchiana che impantana questa città da troppi anni", spiegano i promotori dell'iniziativa.

"E' per questo che, messe da parte le incertezze di ciò che può succedere o meno a livello nazionale, qui a Salerno si passa all’azione. Lo si fa prima di tutto con un progetto, con un programma ampio, scritto durante tanti mesi da tutti i partecipanti del MeetUp di Salerno. Lo si fa con ampia partecipazione. Lo si fa come la nazionale di calcio ci ha insegnato, come squadra, come progetto corale. Questi mesi a Salerno abbiamo visto un susseguirsi di candidati sindaci, molti dei quali non hanno né un progetto né delle liste. Noi vogliamo partire esattamente dal contrario", l'atto d'accusa nei confronti del resto della politica cittadina.

"Attivisti per Salerno" illustra anche le priorità programmatiche: "Partiamo dalla città, da un progetto frutto di tutti, dai cittadini. Ci batteremo per: sviluppo economico e lavoro, stop al degrado, spazi di aggregazione di qualità, crescita sostenibile e far tornare Salerno città di mare. Attivisti per Salerno - la chiamata all'impegno della base 5 Stelle - significa portare un progetto e una visione nuova ad una città che è rimasta indietro. Riaccendiamo il motore di questa città. Riaccendiamo la voglia di guardare al futuro. Riaccendiamo la speranza dei giovani nel non lasciarla. Riscriviamo Salerno. Facciamolo insieme".