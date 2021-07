Udc Salerno, incontro a Roma per le alleanze in vista del voto Polichetti delega De Caro: colloquio con il segretario nazionale Lorenzo Cesa

Mario Polichetti, vice coordinatore politico regionale dell’Udc, responsabile nazionale sanità e politiche sociali del partito, nonché coordinatore provinciale dell’Udc Salerno, ha delegato il vice coordinatore Maria De Caro per rappresentare il partito salernitano agli incontri che si terranno a livello nazionale al fine di stabilire le linea politica dello scudocrociato in vista delle elezioni amministrative.

"Ho ricevuto direttamente dal coordinatore provinciale Polichetti la delega per svolgere questa importante azione di coordinamento politico in questa delicata fase organizzativa e in vista delle amministrative di ottobre - spiega De Caro -. Il primo passo, per definire poi le scelte e le alleanze nei vari comuni a livello locale, è quello di partecipare e stabilire una linea guida di tipo nazionale, chiaramente soggetta ad una rimodulazione localistica a seconda delle varie situazioni nei piccoli e medi centri del salernitano chiamati al voto comunale. L’incontro a Roma con il segretario nazionale Lorenzo Cesa, a cui ne seguiranno altri a stretto giro, è stato molto proficuo e teso ad una grande attenzione del partito dell’Udc verso il Sud, la Campania e la provincia di Salerno in particolare".