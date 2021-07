Fratelli d'Italia Provincia di Salerno: Iaquinandi si dimette, entra Alfano "É stata un’esperienza davvero edificante"

Avvicendamento al Consiglio Provinciale di Salerno nel gruppo di Fratelli d'Italia: si dimette il consigliere provinciale Marco Iaquinandi (vice sindaco di San Marzano sul Sarno) e subentra il sindaco di San Cipriano Picentino Sonia Alfano.

“Nel nostro partito non esistono individualismi, ma linee comuni e proposte condivise che sono espresse a nome e per conto dei cittadini. In questo anno - dichiara Iaquinandi - ho avuto l'onore di portare all'attenzione dell'Ente istanze e proposte di cittadini, imprese ed enti locali. Tante le questioni poste, sempre in spirito costruttivo e nel rispetto dei rispettivi ruoli istituzionali. Dai banchi della minoranza ho esposto mozioni, interrogazioni e progetti su importanti temi come: viabilità, scuole, tributi locali, manutenzioni, tutte competenze specifiche dell’Ente di secondo livello che è la Provincia. É stata un’esperienza davvero edificante. E, malgrado il ruolo di consigliere di opposizione, ho sempre anteposto alla nostra sacrosanta azione politica - che ci differenzia sostanzialmente dall’attuale maggioranza di centrosinistra - sempre un dialogo costruttivo e schietto con tutti. Da amministratore locale - aggiunge Iaquinandi - sono consapevole delle difficoltà che vivono i Comuni, ulteriormente acuite dalla pandemia, ma anche di quanto siano fondamentali competenze e capacità di governo.

Lascio lo scranno del Consiglio Provinciale di Salerno nella consapevolezza che chi verrà dopo di me saprà portare avanti a testa alta le battaglie di Fratelli d’Italia per la legalità, la tutela dei cittadini e delle imprese, la salvaguardia del nostro territorio. Un ringraziamento particolare ai parlamentari salernitani On. Edmondo Cirielli e Antonio Iannone, al consigliere regionale Nunzio Carpentieri e al commissario provinciale Giuseppe Fabbricatore per la vicinanza e il sostegno che non mi hanno mai fatto mancare in questo anno di intensa attività politica a Palazzo Sant’Agostino” conclude Iaquinandi.