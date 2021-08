«Centrosinistra unito, Napoli e Barone corrano insieme» L'appello a Vincenzo De Luca di "Sinistra civica plurale" a superare le divisioni

"L’attuale situazione con due schieramenti cotrapposti di centrosinistra moderato, non è utile per la città e tanto meno per i partiti, che in ambito nazionale operano per l’unità del centrosinistra. Da tempo sottolineiamo la necessità di valorizzare le ragioni unificanti e di armonizzare con spirito inclusivo le proposte migliorative, provenienti da ogni singola organizzazione politica. Salerno e il Paese hanno bisogno di un centrosinistra unito che sappia dare le dovute risposte ai bisogni reali, l’ambiente l’economia la giustizia sociale l’equita’ territoriale di genere e generazionale lo chiedono a voce alta". Comincia così l'appello del collettivo Sinistra Civica Plurale, che chiama in causa i partiti ed anche il presidente della giunta regionale Vincenzo De Luca.

"Rivolgiamo un accorato appello a Partito democratico, Cinque Stelle, Liberi e Uguali, Partito Socialista Italiano, Europa Verde, affinché a Salerno vi sia una sola coalizione di centrosinistra che su base programmatica operi per dare alla città il miglior governo possibile, nel segno della continuità con i dovuti e necessari miglioramenti che la serenità dell’unità sicuramente contribuirà a realizzare. Che si trovi la capacità di unire le liste che attualmente sostengono l’amministrazione Napoli con 5 Stelle LeU ed Europa Verde, al fine di concentrare gli sforzi sulle necessità dei cittadini e non su inutili e dannose contrapposizioni", l'invito alle forze politiche del campo progressita.

"Con umiltà chiediamo al presidente Vincenzo De Luca di farsi carico di un ultimo tentativo unificante, utile per Salerno e il paese e confidando nelle sue evidenti capacità inclusive", come si legge nel documento che porta le firme di Raffaele Di Noia, Alfonso Amendola, Annamaria Naddeo, Antonio Aulisio, Antonio Greco, Carmine Vitale, Antonello Giuliano, Giuseppe Amato, Emiliano Torre, Enzo Guzzo, Fabrizio Lanocita, Giovanna Avallone, Marcello Quaranta, Mena Scelza, Miriana DeMartino, Mariano Salvio, Matteo Fragetta, Paolo Pinto, Paolo Barone, Alessandro Longo, Pino Carrino, Pino Iagulli, Raffaele Coppola, Roberto Petrone, Toto Valitutti, Paco Garcia, Elena Carella, Massimo Bracesco, Enzo Memoli, Raffaele Palumbo e altre 44 persone.