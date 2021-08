Sociale, il viceministro Castelli: «A Salerno 1,5 milioni di euro in più» La responsabile del dicastero delle Finanze annuncia più risorse per asili nido, anziani e disabili

«Da quest'anno tutti i Comuni italiani sono più uguali, ed hanno le stesse risorse per asili nido e spesa per la funzione sociale. Iniziamo ad avere così un Paese che garantisce, ai cittadini, gli stessi diritti, indipendentemente dal luogo in cui risiedono. È un lavoro di cui vado molto fiera, che in questi anni di Governo ho portato avanti per il MoVimento 5 Stelle. Con la determinazione che ci contraddistingue da sempre». Così, in una nota, il viceministro dell'Economia e delle Finanze Laura Castelli a proposito degli stanziamenti per un settore fondamentale per le famiglie.

«Per molte realtà, come Salerno dove la spesa sociale passa dai 70,20 € ad abitante del 2020 ai 104,29 del 2021, con un incremento complessivo sul primo anno di oltre 1,5 milioni di euro, vuol dire poter riprogrammare radicalmente alcuni settori. I Comuni, infatti, grazie ai nuovi criteri (e alla cancellazione di quello storico) ed alle risorse aggiuntive (stanziate dal Governo Conte Il fino al 2030), potranno attivare altri servizi, o potenziare quelli esistenti, a beneficio di anziani, cittadini disabili e minori», assicura Castelli. Che, a margine della visita dell'ex premier Giuseppe Conte a Salerno, aggiunge: «Ora che ci sono più risorse, scegliere gli amministratori giusti è ancora più importante».