Comunali a Salerno: Fratelli d’Italia chiude la lista per le elezioni Fabbricatore: “Candidati seri e preparati, puntiamo al ballottaggio“

Fratelli d’Italia completa gli ultimi adempimenti amministrativi e chiude la lista dei candidati al Consiglio Comunale di Salerno. Giovedì sera, all'interno della Federazione Provinciale di via Roma, si è tenuta una riunione tecnica ed organizzativa presieduta dal Senatore Antonio Iannone (Commissario Regionale di FdI) e dal Coordinatore Provinciale Giuseppe Fabbricatore, alla presenza dei due consiglieri comunali uscenti Pietro Damiano Stasi e Mimmo Ventura e degli aspiranti candidati al Consiglio Comunale. “Siamo pronti per affrontare al meglio la campagna elettorale – dichiara Fabbricatore – La squadra di Fratelli d'Italia è in campo con uomini, donne e giovani che vogliono contribuire a progettare un futuro migliore per la città di Salerno che, dopo quasi trent’anni, merita di vivere una fase amministrativa e politica nuova. E noi di Fratelli d'Italia vogliamo esserne protagonisti al fianco del candidato sindaco del centrodestra unito Avv. Michele Sarno. Nei prossimi giorni - aggiunge Fabbricatore - presenteremo alla città tutti i nostri candidati. Ma posso già sottolineare che si tratta di persone serie e preparate, che non hanno nulla da nascondere e provengono dal mondo del lavoro, dell'impresa, del commercio, del turismo, del volontariato. Persone che amano la loro città e che per questo si sono messe al servizio della loro comunità. Sono certo che la nostra lista sarà molto competitiva e contribuirà a portare al ballottaggio l'Avv. Michele Sarno, ossia il principale candidato sindaco alternativo all’ammucchiata elettorale del sistema di potere deluchiano, che da troppo tempo monopolizza l’amministrazione comunale del capoluogo” conclude Fabbricatore.