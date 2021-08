Scocozza-Barone, scintille verso il voto tra proposte e polemiche Salerno, le manovre delle liste: fallisce l'approccio tra le candidate sindaco delle due civiche

Proseguono le iniziative di liste, partiti e movimenti in vista dell'appuntamento elettorale di ottobre a Salerno. Diversi gli approcci degli Attivisti che sostengono la candidatura dell'avvocato Simona Libera Scocozza. Nelle ultime ore incontro con l'aspirante sindaco Elisabetta Barone, alla guida di uno schieramento civico di ispirazione di centrosinistra.

A raccontare com'è andata sono gli stessi esponenti del meetup: «Durante l’incontro, avvenuto con toni cordiali in un bar presso piazza XXIV Maggio, la Barone ha chiesto alla nostra candidata di aderire al suo progetto, i cui punti dirimenti sarebbero, a suo dire, condivisi dalla nostra coalizione civica. Simona Libera Scocozza, rifiutando questa proposta di “annessione”, pur condividendo in teoria alcuni dei temi proposti, ha espresso le sue perplessità in merito alla figura della preside, in quanto, come già ribadito in più occasioni, lei non può rappresentare una garanzia di un fronte compatto antideluchiano, considerando il suo sostegno a De Luca alle passate elezioni regionali ed il fatto che la coalizione che la sostiene è anche composta da deluchiani fintamente pentiti. Per tale motivo la nostra candidata, ai fini della creazione di un’alleanza civica, larga, partecipata, aperta ed inclusiva orientata al cambiamento e allo smantellamento del sistema deluchiano, ha chiesto ad Elisabetta Barone di fare insieme un passo di lato e a lei di fare una terna di nomi tra cui poter scegliere una figura di garanzia del progetto».

Proposta che però non è passata: «Dal canto suo Elisabetta Barone ha declinato l’invito senza, tra l’altro, fare un passaggio preventivo con i membri della sua coalizione e ci ha offerto di individuare già da ora delle figure di garanzia in un’eventuale giunta, proposta rispedita immediatamente al mittente. Dall’incontro odierno e dai quelli dei giorni scorsi si evince chiaramente che noi eravamo disponibili a fare un passo di lato per il bene della città, convergendo con chi si fosse reso disponibile, su un progetto che avesse come punti fondanti la trasparenza amministrativa, la corretta gestione dei rifiuti, una nuova visione della cultura e delle politiche sociali, un nuovo concetto di mobilità, trasporti ed ambiente. La stessa disponibilità non si è avuta dalle altre forze che si definiscono antideluchiane, che hanno pensato a curare i propri interessi. Noi andiamo avanti sicuri che gli elettori salernitani sapranno chi votare per avere un reale cambiamento della città», la presa di posizione degli Attivisti.