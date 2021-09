Piero De Luca: Salerno vetrina internazionale per il made in Italy Taglio del nastro all'Evening Dresses Show

"In un location da sogno, Salerno ospita un grande evento che valorizza il made in Italy ed in particolare le eccellenze del Mezzogiorno nel settore della moda”.

A dirlo è l’onorevole Piero De Luca che ha presenziato insIeme al Sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, al taglio del nastro dell’Evening Dresses Show, il salone internazionale di abiti ed accessori che si svolge alla Stazione Marittima Zaha Hadid di Salerno.



“Questa iniziativa è un'opportunità per tante realtà di eccellenza, esempio del Sud che lavora e produce. Mi fa particolarmente piacere che questo messaggio arrivi da Salerno, simbolo della più importante trasformazione urbana italiana degli ultimi anni. In tre giorni, ben 61 aziende provenienti da otto regioni del Mezzogiorno, di cui 40 campane, incontreranno decine di buyer del settore arrivati da tutto il mondo per apprezzare la qualità di questi addetti ai lavori. Numeri eccezionali per l’evento ma soprattutto per il settore della moda che deve fare da traino per la ripresa del nostro Paese. Nel PNRR, abbiamo previsto oltre 1 milione di euro per l’internazionalizzazione, a sostegno delle piccole e medie imprese per acquisire sempre maggiore forza sui mercati globali. E’ la sfida che non dobbiamo lasciarci sfuggire”, conclude il Vicecapogruppo Dem alla Camera dei Deputati.