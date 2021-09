Elezioni Amministrative: 40 comuni al voto, ecco tutti i candidati a sindaco Nove quelli nella città di Salerno

Oggi è il giorno della consegna delle liste per le prossime elezioni comunali a Salerno e Provincia. Al voto il 3 e il 4 ottobre in 40 comuni.

Sono nove i candidati a sindaco della città di Salerno, mentre sono 31 le liste complessive a sostegno dei candidati sindaco, i posti disponibili per il consiglio comunale sono invece 32. Quasi mille i candidati. Otto i candidati a sindaco a Eboli, sette a Battipaglia.

Per quanto riguarda gli altri 37 comuni salernitani al voto, in 23 comuni i candidati a sindaco sono due, in 7 sono tre e in altri 7 comuni è soltanto uno l’aspirante sindaco.

Ecco i candidati a sindaco nel dettaglio.

A Salerno: Vincenzo Napoli, Elisabetta Barone, Michele Sarno, Antonio Cammarota, Simona Scocozza, Maurizio Basso, Giampaolo Lambiase, Oreste Agosto, Annamaria Minotti.

A Battipaglia: Cecilia Francese, Antonio Visconti, Ugo Tozzi, Brunello di Cunzolo, Carmine Bucciarelli, Maurizio Mirra, Enrico Farina.

A Eboli: Damiano Capaccio, Damiano Cardiello, Mario Conte, Antonio Cuomo, Alfonso Del Vecchio, Cosimo Pio Di benedetto, Giancarlo Presutto e Alessandro Lamonica.

In Costiera Amalfitana:

A Cetara: Fortunato Della Monica

A Conca dei Marini: Pasquale Buonocore, Stefano Cuomo

A Praiano: Anna Maria Caso

A Ravello: Salvatore Di Martino, Paolo Vuilleuimier, Ulisse Di Palma.

Nel territorio dell'agro Nocerino Sarnese:

A Corbara: Pietro Pentangelo

A Sant’Egidio del Monte Albino: Antonio Lamura, Roberto Marrazzo

A Siano: Giorgio Marchese, Gerardo Zambrano.

Nella Valle dell'Irno:

A Fisciano: Vincenzo Sessa, Alfonso Cavaliere, Rosario Pacifico

Nella Piana del Sele e Picentini:

Ad Altavilla Silentina: Francesco Cembalo, Enzo Giardullo

A Giffoni Valle Piana: Antonio Giuliano, Luigi Bernabó, Alfonso Tedesco

In Cilento:

A Cannalonga: Carmine Laurito, Nicola Carbone

A Castellabate: Luisa Maiuri, Domenico Di Lucia, Marco Rizzo

A Ceraso: Aniello Crocamo

A Moio della Civitella: Enrico Gnarra

A Monteforte Cilento: Mottola Fernando, Giordano Clementina

A Ogliastro Cilento: Paolo Astone, Vincenzo Oricchio

A Orria: Mauro Inverso, Agostino Astore

A Perdifumo: Vincenzo Paolillo, Rosaria Malandrino, Antonio Mondelli,

A Pollica: Stefano Pisani, Sonia Palladino

A San Mauro La Bruca: Nazario Ricco, Michele Cusati

A Serramezzana: Augusto Materazzi, Angelo Di Paola

A Sessa Cilento: Giovanni Chirico, Gerardo Botti

A Trentinara: Rosario Carione, Pietro Diuccio

A Vallo della Lucania: Marcello Ametrano, Antonio Sansone

Nella Valle del Sele:

A Contursi Terme: Alfonso Forlenza e Antonio Briscione

A Valva: Vito Falcone e Giuseppe Vuocolo

Negli Alburni:

A Castel San Lorenzo: Giuseppe Scorza, Gerardo D’Amato

A Corleto Monforte: Filippo Ferraro

A Controne: Ettore Poti, Giancarlo Mandia

A Roccadaspide: Gabriele Iuliano, Marco Galardo

Nel Vallo di Diano:

A Padula: Dario Mario Tepedino, Michela Cimino

A Teggiano: Michele Di Candia

A Montesano sulla Marcellana: Giuseppe Rinaldi, Rosa Domenica Campiglia

A Monte San Giacomo: Raffaele Accetta, Angela D’Alto

Nel Golfo di Policastro:

A Santa Marina: Giovanni Fortunato, Paola Tangredi, Vincenzo Castaldo

A Tortorella: Nicola Tancredi, Gerardo Giffoni Armando

A Vibonati: Giovanni Scognamiglio, Vincenzo Cernicchiaro, Manuel Borrelli