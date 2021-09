"La nostra Europa, il nostro futuro", Piero De Luca protagonista a Bologna Il parlamentare si è soffermato sulle risorse del Recovery Fund per garantire la ripartenza

Il deputato salernitano del Partito Democratico, Piero De Luca ha partecipato al dibattito “La nostra Europa, il nostro futuro” che si è tenuto in occasione della Festa dell'Unità a Bologna. Il parlamentare dem si è soffermato sulle risorse del Recovery Fund, necessarie per garantire la ripartenza del Paese e lo sviluppo dei territori. Un tema che è sempre più all'ordine del giorno e sul quale anche le amministrazioni sono costantemente proiettate. Il dialogo tra Governo, Regioni e Comuni sarà, quindi, indispensabile per sfruttare al meglio le risorse. A margine del convegno il deputato Piero De Luca ha avuto un incontro molto cordiale con Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna.