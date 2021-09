Green Pass, Piero De Luca: "Lega incoerente" "Mette a rischio la vita dei cittadini"

La posizione ambigua ed incoerente della Lega sul green pass è irresponsabile perché mette a rischio la vita e la salute dei nostri cittadini, e dimostra inaffidabilità verso il Governo in relazione a misure decisive per combattere la pandemia e far ripartire il Paese".

A dirlo in una nota Piero De Luca, vicepresidente del Gruppo dei deputati del Pd. Intanto proprio in queste ore sarebbe pronto ad arrivare sul tavolo del Consiglio dei Ministri un decreto legge, composto da un solo articolo, che dovrebbe prevedere l'estensione del green pass a tutti i dipendenti della pubblica amministrazione e del settore privato.