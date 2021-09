Pesca con la menaica vietata, il caso finisce in Parlamento Cirielli (FdI) annuncia un'interrogazione al ministro Cingolani per salvaguardare l'economia locale

"Presenterò un’interrogazione parlamentare al Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani per salvaguardare la pesca con la Menaica, tipica delle zone costiere del Cilento e fonte di sostentamento per numerose famiglie di pescatori".

Lo annuncia, in una nota, il deputato salernitano di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli, che si schiera al fianco dei pescatori cilentani: “E’ necessario un intervento diretto da parte del Governo affinchè venga precisato, dal punto di vista normativo, che sussiste una chiara differenza tra la pesca con la Menaica che - come sostenuto dai pescatori e dal Codacons - non comporta alcun pericolo per i pesci di piccole dimensioni (in particolare le alici), e la pesca “Ferrettara” che, invece, se applicata in maniera errata può provocare la cattura accidentale di specie protette. Va riconosciuta, dunque, la specificità della rete Menaica rispetto alla Ferrettara con una deroga ministeriale che permetta di pescare un prodotto tradizionale conosciuto in Italia e all’estero come le alici di Menaica che, dal 2001, sono presidio Slow Food”, conclude Cirielli.