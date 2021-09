Elezioni amministrative, Polichetti: «L'Udc farà bene» Lo scudocrociato fa il punto sull'appuntamento elettorale a Salerno, Eboli e Battipaglia

«Siamo certi che la partita elettorale andrà bene». Così Mario Polichetti, segretario provinciale Udc nonché vice coordinatore regionale e responsabile nazionale Sanità e Politiche sociali, che da Salerno ha fatto il punto sulle strategie del partito per le elezioni amministrative.

«Ovvio che non possiamo essere certi della vittoria, è tutto nelle mani dei salernitani. Una città difficile, molte volte indecifrabile, e dovremo aspettare il pomeriggio o la tarda serata del 4 ottobre. Come partito abbiamo grandi aspettative perché stiamo lavorando in provincia e in città da inizio gennaio. Sicuramente i risultati, nell’ambito della coalizione, arriveranno. Ci aspettiamo anche tanto da Eboli dove c’è un ottimo candidato e dove stiamo recuperando visibilità, così come a Battipaglia, dove crediamo di poter dare un contributo decisivo al risultato elettorale di Visconti».

Poi Polichetti si sofferma sui programmi da sviluppare: «Una volta archiviata, si spera con successo, la tornata elettorale autunnale, lavoreremo già per le amministrative di primavera 2022, che vedono già una competizione importante a Nocera Inferiore, dove il nostro commissario ha quasi approntato la lista di partito. Saremo presenti e ci giocheremo la proposta di un candidato dell’Udc».

Antonio Piccirillo, della segreteria nazionale del partito, si dice soddisfatto: «Rivolgo i miei complimenti al dottor Mario Polichetti per il lavoro portato avanti su tutto il territorio provinciale, e in particolare a Salerno città. E’ importante sottolineare che l’iniziativa, a Salerno, è partita proprio dall’Udc e non da altri. Ci auguriamo un esito positivo».