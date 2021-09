Abbonamento gratis agli studenti vaccinati, da Salerno sos al premier Draghi La senatrice Angrisani annuncia un'interrogazione: "No alle discriminazioni"

"L'annuncio del governatore De Luca di voler riservare l'abbonamento gratuito per l'uso dei mezzi di trasporto al fine di raggiungere le sedi scolastiche, solo agli studenti vaccinati è una chiara violazione del diritto allo studio e dei principi costituzionali". A lanciare il grido di battaglia è Luisa Angrisani, senatrice salernitana de “L'Alternativa c'è”.

Voler rilasciare l'abbonamento scolastico solo ai vaccinati sarebbe anche un atto discriminatorio oltre ad essere chiaramente contro legge visto che l'obbligo del Green Pass come da disposizione di legge non riguarda assolutamente il trasporto pubblico locale. Ma evidentemente De Luca si sente onnipotente - continua la Angrisani - al punto di rilasciare dichiarazioni tanto provocatorie quanto in contrasto con i dettami normativi. E visto che da personaggi come lui ci si può aspettare di tutto, ho interrogato il presidente del Consiglio Mario Draghi per sapere se il Governo è pronto ad annullare qualsiasi atto illegittimo che limiti la fruizione dell'abbonamento scolastico o del trasporto pubblico locale agli studenti non vaccinati", le parole dell'esponente politico ex 5 Stelle.

"Se il governatore introducesse misure in tal senso prima dell'avvio dell'anno scolastico, discriminerebbe non solo chi non vuole vaccinarsi, ma anche gli studenti che pur volendo non sono riusciti a farlo o non possono farlo per motivi di salute. Sarebbe assurdo, spero che resti solo uno dei suoi annunci che sanno di propaganda - chiosa la senatrice Angrisani -. L'abbonamento scolastico gratuito, inoltre, voglio ricordare, è cofinanziato dai fondi europei, limitarne l'accesso lederebbe anche il diritto di godere di benefici finanziati dalla Ue che hanno l'obiettivo di promuovere l'inclusione sociale e il diritto all'istruzione dei nuclei familiari con maggiori difficoltà economiche, non essere uno strumento al servizio dei capricci di De Luca", conclude Angrisani.