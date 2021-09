Città al voto, torna Priscilla Salerno: un ruolo nazionale nel Nuovo Psi Guiderà il dipartimento contro le violenze di genere: "Sono pronta a dare il mio contributo"

Il veto e le polemiche per la sua candidatura sono ormai acqua passata. Priscilla Salerno torna protagonista sulla scena politica della sua città. Questa mattina la conferenza stampa congiunta con gli esponenti del Nuovo Psi: per il partito del garofano, guiderà infatti il dipartimento nazionale contro la violenza di genere.

«Priscilla Salerno è una risorsa per le straordinarie battaglie che ha condotto negli anni»: a dirlo dice Lucio Barani, segretario nazionale dei liberal Socialisti del Nuovo Psi. «Abbiamo costituito il “Dipartimento nazionale contro la violenza sulle donne e sui rischi del revenge porn e della rete” ed abbiamo chiesto a Priscilla di guidarlo. Sono le sue battaglie, quelle che ha condotto nelle scuole e con centinaia di professionisti. Noi socialisti continueremo con lei, oltre i pregiudizi».

Guardia alta contro il revenge porn, ma anche destinare i fondi europei per garantire un accesso universale alla rete a tutti, soprattutto agli studenti. «La pandemia e la dad ci hanno dimostrato che tante famiglie non hanno accesso informatico. E' necessario intervenire in tal senso», il messaggio di Priscilla.

All'appuntamento al bar Portico, era presente - tra gli altri - anche il candidato sindaco Michele Sarno: «Se una persona come Priscilla, che voleva candidarsi e non ha potuto, decide comunque di sostenere la nostra squadra, significa che il progetto è valido».