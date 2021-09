Salerno, la Barone apre la campagna elettorale: "Tanta gente, noi l’alternativa" La manifestazione in Piazza caduti di Brescia per la dirigente scolastica prestata alla politica

Apertura ufficiale della campagna elettorale per Elisabetta Barone: il candidato sindaco ha incontrato gli elettori in Piazza caduti civili di Brescia insieme ai candidati e agli esponenti della lista civica e di centrosinistra che la sostengono.

"Siamo noi la vera sorpresa di questa campagna elettorale, pronti ad un risultato imprevedibile fino a due mesi fa. Ma le oltre 500 persone che hanno affollato la piazza ci fanno ben sperare", i concetti scanditi nell'appuntamento elettorale.

La preside candidata ha presentato i punti fondamentali del programma della coalizione. "Un programma nato in modo partecipato, ascoltando le esigenze di tutti i quartieri - ha sottolineato -. Partecipazione, semplificazione e trasparenza; città diffusa; i giovani; sviluppo e infrastrutture; il bilancio; la mobilità; cultura; scuola e formazione; politiche sociali; sanità e sicurezza:" questi i dieci punti del programma presentati in piazza.

Barone ha snocciolato poi le proposte che contraddistinguono il suo impegno: "La semplificazione degli iter burocratici per cittadini e imprese; la diretta streaming delle sedute del Consiglio comunale; la piantumazione di mille nuovi alberi per sostituire quelli tagliati o malati; l'attivazione di percorsi di benessere e di attività ludiche per tutte le età; la definizione di un programma specifico finalizzato ad invertire il fenomeno migratorio dei nostri giovani; la realizzazione di un’Agenzia per lo Sviluppo di Salerno, in sinergia con gli operatori economici, le associazioni di categoria e le parti sociali, l’Università e i centri di ricerca; la definizione di un piano di rientro che non penalizzi servizi e investimenti, chiedendo un forte intervento del governo; la realizzazione di un modello socio-sanitario che valorizzi la medicina di prossimità", l'elenco ribadito ai suoi sostenitori.