Salerno, apre il comitato elettorale di Napoli: "Entusiasmo e partecipazione" Il sindaco uscente avvia la campagna elettorale: "Portare la nostra città ancora più avanti"

“Entusiasmo e partecipazione all’inaugurazione del comitato elettorale nel cuore della città", lo ha scritto sulla sua pagina fb il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli. Ieri sera, nel nuovo "quartier generale" situato lungo la centralissima via Roma, il primo cittadino ha aperto il comitato elettorale in vista delle prossime elezioni del 3 e 4 ottobre. Sono ben 9 le liste a sostegno del sindaco uscente che cerca la riconferma.

“È stato bello incontrare tanti cittadini, candidati e sostenitori. Questi sono i momenti che ci danno ulteriore forza e motivazione in questa battaglia per portare la nostra città ancora più avanti!”, scrive la fascia tricolore. Sabato mattina alle 11, all’interno dei saloni dell’Hotel Mediterranea, il primo cittadino presenterà le liste civiche Progressisti per Salerno, Campania Libera e Salerno per i Giovani.

Nella serata di ieri, anche la candidata sindaco Elisabetta Barone ha aperto ufficialmente la sua campagna elettorale incontrando gli elettori in Piazza caduti civili di Brescia a Pastena.