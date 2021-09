"Manifesti abusivi, l'avvocato Sarno chieda scusa" L'accusa di Marco Mazzeo, segretario dei giovani Pd

"Michele Sarno dovrebbe chiedere scusa per aver fatto affiggere, in talune parti della città, manifesti abusivi imbrattando la città": questo l'atto d'accusa di Marco Mazzeo, segretario dei Giovani Democratici di Salerno.

"Questo non è un grande esempio per i giovani e per tutti i nostri cittadini. Auspichiamo che queste irregolarità siano prontamente sanzionate. Evidentemente per l’avvocato Sarno il rispetto per la città e l'attenzione alle regole non esiste", la presa di posizione del giovane dirigente Dem.