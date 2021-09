Di Maio a Salerno: "Comunali non sono battaglia contro De Luca, ma per la città" Il ministro degli esteri in città a sostegno della candidata sindaco Elisabetta Barone

La campagna elettorale è ormai entrata nel vivo. Questo pomeriggio, il ministro degli esteri ed esponente del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio ha fatto tappa a Salerno nel corso del tour per le elezioni amministrative del prossimo ottobre per un confronto con i cittadini e per sostenere la candidata sindaca del M5S, Elisabetta Barone.

“Non facciamo una battaglia contro qualcuno, è per un’idea di città”, ha risposto il ministro degli Esteri alla domanda di un giornalista sulla possibilità di “espugnare il fortino di De Luca”.

"Credo soltanto che serva una visione a questa città - ha detto l'esponente del M5S - perchè ha un grande potenziale, soprattutto nella sua immagine internazionale e non lo sta sfruttando. Noi abbiamo una proposta".

“Noi in passato siamo sempre stati perdenti quando cercavamo di costruire noi stessi partendo da quello che combattevamo. Dobbiamo costruire noi stessi in base a quello che vogliamo per la nostra terra e dobbiamo avere anche la pazienza per realizzarlo perchè nessuno riuscirà mai a realizzare niente in tre mesi, in un anno o in due anni. Chi amministra sa che serve un tempo per progettare e un tempo per realizzare", ha aggiunto il ministro degli esteri. L'incontro si è svolto nella piazza del quartiere di Pastena.

"Oggi con il Ministro Luigi Di Maio abbiamo discusso dei progetti di sviluppo per la nostra città. Salerno ha tutte le potenzialità per diventare un polo attrattivo trainante per l’economia Campana e di tutto il Sud, grazie ai fondi stanziati dal Pnrr. Servono capacità e competenze che consentano di investire al meglio i fondi in arrivo, realizzando interventi strutturali e politiche integrate utili per la tutta la comunità", il commento della candidata sindaca Elisabetta Barone.