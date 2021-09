Salerno:"Bilancio approvato da 19 consiglieri, eredità negativa per i cittadini" Così Oreste Agosto, candidato sindaco di Figli delle Chiancarelle: "Epilogo disastroso"

Bilancio del comune di Salerno, per l'avvocato Oreste Agosto, candidato Sindaco di Figli delle Chiancarelle, si tratta "dell'epilogo disastroso di una amministrazione senza idee, senza programmi che ha causato solo debiti finanziari e disservizi alla comunità. La mala amministrazione".

"Il contrario della Città del Buon governo che realizzeremo, sulla base di un programma serio, concreto e in qualità di cittadini liberi. Come previsto, vi è stato un fuggi fuggi di consiglieri, sia fuoriusciti dalla maggioranza che delle opposizioni. Purtroppo detti consiglieri li ritroviamo candidati sia nelle liste di centrodestra che di centrosinistra. Sono tutti responsabili e pertanto invitiamo i cittadini salernitani a non votarli", prosegue l'avvocato, E' rottura totale con l'attuale amministrazione: "Montagne di debiti, svendita di beni comuni, crediti non più esigibili perchè scaduti, debiti fuori bilancio. Purtroppo i cittadini salernitani si vedranno notificare una valanga di cartelle sebbene prescritte, per inefficienza e incapacità e responsabilità politica e gestionale."

"La nostra visione di riorganizzazione globale della macchina amministrativa comunale è il punto nodale del programma per la nuova Salerno. Non appena avremo la deliberazione ufficiale del consiglio comunale, le relazioni e la documentazione approvata, trasmetteremo il fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti. Dobbiamo avere chiarezza sulla reale situazione finanziaria del Comune, per poter governare serenamente e nell’interesse di tutti i cittadini", conclude Agosto.