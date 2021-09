L'eurodeputata Vuolo annuncia: «Tirocini, seminari e formazione in Europa» Dopo l'adesione al Partito Popolare Europeo: «Cambio di passo per le future generazioni»

«Tirocini, seminari e formazione. Questo è quanto ho annunciato lunedì, nel giorno del mio ingresso del Partito Popolare Europeo. Ho voluto un cambio di passo dovuto e rispettoso delle future generazioni, proporzionato a quanto un deputato può fare». Lo ha annunciato in una nota stampa l'eurodeputata Lucia Vuolo che ha da poco ufficializzato la sua adesione al Partito Popolare Europeo. «Oggi poi, in plenaria, durante il discorso sullo Stato dell'Unione, ho avuto modo di apprezzare gran parte di quanto detto dalla presidente Von der Leyen. Tra i vari ragionamenti portati all'attenzione dei deputati, ho apprezzato particolarmente la volontà di dedicare il 2022 ai giovani anche perché in linea con quanto da me annunciato lunedì. Saranno tre anni di lavoro incredibile, orientato ad amministratori pubblici, imprenditori, studenti, uomini e donne. Se questa è l'alba della mia presenza tra i banchi del Partito Popolare Europeo, allora saranno giorni stupendi».