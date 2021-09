Avossa alle opposizioni: "Le civette sul comò si ricordano di Salerno solo ora" L'assessore e deputata replica alle accuse sul bilancio: basta mistificare la realtà

"Le tre civette sul comó si sono ricordate che esiste Salerno. Mentre noi lavoriamo per il bene della nostra Ccollettività, c'è chi ancora parla senza conoscere le cose, mistificando la realtà". E' durissimo l'incipit con cui Eva Avossa, assessore alla pubblica istruzione e deputato alla Camera del Partito democratico, replica alle opposizioni il giorno dopo l'ultimo consiglio comunale della consiliatura che ha portato all'approvazione degli strumenti finanziari.

"Il bilancio del Comune di Salerno è in ordine e consentirà alla città di portare avanti i tanti progetti in cantiere ed assicurare servizi di eccellenza ai cittadini nei prossimi anni. Questo lo dobbiamo al lavoro attento dell'amministrazione ed anche al lavoro parlamentare dell'onorevole Piero De Luca, che è riuscito a far arrivare a Salerno poche settimane fa quasi 36 milioni di euro - sottolinea Avossa -. Salerno è quarta città d'Italia per trasferimenti nazionali di queste risorse. Mentre qui c'è un'Amministrazione e una filiera istituzionale che produce atti e fatti per il benessere del nostro territorio, altrove ci sono i leoni da tastiera che amano raccontare storie inesatte, auspicando il male della nostra comunità".