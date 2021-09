Salerno al voto, Meloni: "Liberiamola dal cabaret di De Luca e dai suoi avatar" Comizio in piazza Portanova con i vertici di Fratelli d'Italia: "Sarno è l'uomo giusto per la città"

"Abbiamo fatto un investimento importante sulla candidatura di Michele Sarno. Sapevamo che alla fine avrebbe messo insieme tutto il centrodestra, sappiamo che è una candidatura estremamente competitiva". Giorgia Meloni suona la carica per le elezioni amministrative di Salerno.

E lo fa nel comizio organizzato nel pomeriggio in Piazza Portanova: al suo fianco, oltre naturalmente al candidato sindaco, tutto lo stato maggiore di Fratelli d'Italia. "Sarno è un professionista stimato, una persona che conosce molto bene questa città, che l'ha saputa interpretare e che credo possa fare molto per liberare Salerno dal giogo di De Luca e dei suoi avatar", l'affondo della leader del partito di centrodestra.

Per Meloni il ballottaggio nel fortino deluchiano è un obiettivo alla portata: "I salernitani in questi anni hanno visto questa città peggiorare da tutti i punti di vista: criminalità, insicurezza dilagante, soluzioni che non sono state trovate a problemi serissimi come i rifiuti, i bisogni delle famiglie, tasse troppo alte. Ci sono dei nomi e cognomi per queste responsabilità", l'atto d'accusa.

Durissime poi le parole contro il governatore della Campania: "E' bravo a parlare e lo fa sempre nelle sue dirette facebook. Ma non ha risolto i problemi della sua città e della regione. Ho visto le accuse che mi ha rivolto: francamente, ritenevo più intelligente Vincenzo De Luca".