Serracchiani e Malpezzi a Salerno: "Qui un esempio di buongoverno" De Luca: pioggia di soldi dal Recovery Fund, servono amministratori capaci come Enzo Napoli

"Stamani con le capogruppo al Senato ed alla Camera Simona Malpezzi e Debora Serracchiani, abbiamo visitato la Pia Casa Albergo per anziani “Immacolata Concezione” in compagnia del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e dell’assessore alle politiche sociali Nino Savastano". Così in una nota il deputato Piero De Luca, che continua: "Il Partito democratico è, da sempre, particolarmente attento al tema delle politiche sociali. Negli scorsi mesi abbiamo messo in campo un lavoro importante in parlamento che ci ha permesso di destinare il 40 per cento delle risorse del Next Generation Eu al Mezzogiorno. 30 miliardi saranno utilizzati per la coesione sociale e territoriale, i servizi alle famiglie, ai soggetti fragili, agli anziani, alla rete territoriale di asili nido", ricorda il vicecapogruppo dem a Montecitorio.

"Il prossimo quinquennio sarà decisivo per far ripartire l'Italia ed abbiamo bisogno di amministratori capaci e responsabili come Vincenzo Napoli, per sfruttare al meglio questa opportunità storica per ricostruire i nostri territori dopo la pandemia", il monito di Piero De Luca. La visita è proseguita poi alla Camera di Commercio e alla stazione marittima, dove le capigruppo hanno incontrato i rappresentanti del mondo del lavoro e delle imprese.

"Questa città è un esempio di buongoverno - ha sottolineato Simona Malpezzi -. Meloni e Salvini prima di criticare dovrebbero almeno conoscerla. E ad entrambi ricordo che se fosse dipeso da loro, non avremmo mai avuto la grande opportunità di utilizzare le risorse del Recovery Fund".

Sulla stessa lunghezza d'onda anche Debora Serracchiani: "L’obiettivo del Pd è mantenere la guida delle città che si sono contraddistinte per la buona amministrazione, come Salerno, perché riteniamo fondamentale investire su un nuovo modello di sviluppo partendo dal Mezzogiorno", ha spiegato la guida dei deputati dem.