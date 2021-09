Franceschini a Salerno: «Qui un modello di innovazione, avanti così» Il ministro della Cultura al Comune e poi al Verdi: «Chi ha amministrato bene punta alla riconferma»

«Le amministrative sono sempre importanti per la scelta del sindaco, per la scelta dell'amministrazione, poi dietro c'è sempre una valutazione politica non trascurabile. Io credo che quando si è amministrato bene si puo' puntare tranquillamente ad una riconferma».

Dario Franceschini fa tappa a Salerno: ad accoglierlo al Comune il sindaco Enzo Napoli, il vicecapogruppo alla Camera Piero De Luca, esponenti politici ed istituzionali del territorio. Il ministro della Cultura ha fatto una breve passeggiata, attraverso la villa comunale, fino al teatro Verdi. Qui ad attenderlo il governatore Vincenzo De Luca e tutto lo staff del teatro Verdi. Guidati dal maestro Daniel Oren, l'orchestra ed il coro del Massimo cittadino hanno intonato il Nabucco di Verdi.

Da Franceschini anche un passaggio sulle amministrative. Per il ministro della Cultura Salerno «è da anni un cantiere di innovazione, di interventi pubblici che hanno funzionato e cambiato il volto della città. Bene proseguire su quella strada», le dichiarazioni rese ai giornalisti.