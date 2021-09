Piero De Luca: "Piazza della Libertà, un sogno che si realizza" Il deputato dem: "Fieri di Salerno, giusto non mollare mai"

"Piazza della Libertà, un sogno che si realizza. In un clima di grande emozione e partecipazione collettiva, è stata inaugurata una delle piazze sul mare più grandi, moderne, suggestive ed emozionanti al mondo. La sua apertura è un monito, ancor più in questa fase di ripartenza dopo la pandemia, a non mollare mai, ad andare avanti con coraggio, passione e determinazione per rendere sempre più bello e competitivo il nostro Paese".

Ha affidato ai social il commento sull'inaugurazione dello slargo antistante il Crescent, Piero De Luca. Il deputato e vicecapogruppo della Camera - citato con emozione dal governatore nel suo discorso da Piazza della Libertà - si dice orgoglioso di quanto accaduto nel pomeriggio di lunedì a Salerno.

"Lanciamo con forza da Salerno, dalla Campania, dal Sud, questo messaggio di speranza e fiducia nel futuro. Fieri di Salerno. Fieri della Campania. Fieri del Mezzogiorno. Fieri dell'Italia", le parole di Piero De Luca.