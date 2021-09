Agosto: "Nei programmi elettorali per Salerno una marea di ovvietà" Elezioni amministrative, il candidato sindaco sfida gli avversari

"Programmi elettorali obbligatoriamente stilati, solo per adempiere agli obblighi di legge. Dalla lettura dei programmi dei candidati sindaco si evince chiaramente che si tratta di mere e generiche affermazioni di principio, senza alcuna soluzione concreta per le esigenze effettive dei cittadini salernitani. La collettività ha bisogno di una amministrazione capace e competente per risolvere problematiche concrete, al di là delle posizioni politiche ed ideologiche". Così Oreste Agosto, candidato sindaco alle prossime amministrative di Salerno.

"Noi siamo i soli ad avere questa caratteristica di aggregazione civica per svolgere una concreta, efficiente e partecipata azione amministrativa. Abbiamo proposto soluzione concrete per i servizi e le strutture da realizzare nei singoli quartieri, attraverso il Sistema del decentramento amministrativo. Abbiamo previsto la partecipazione ed il dialogo diretto dei cittadini, nel corso della nuova amministrazione, attraverso le Consulte cittadine, in composizione mista", ricorda l'avvocato prestato alla politica.

"Nella nostra visione ed in applicazione del principio della sussidiarietà, abbiamo previsto la gestione diretta dei Servizi sociali, per le categorie più deboli ed indifese, per evitare sperpero di fondi pubblici e cattiva gestione del servizio fondamentale che deve svolgere un Comune civile ed efficiente. Non grandi opere ma servizi essenziali di pulizia e decoro urbano, di efficientamento del piano di mobilità urbana. Abbiamo previsto la revisione globale delle società participate comunali, per evitare clientelismo e sperpero di danaro pubblico, a fronte di una totale inefficienza dei servizi attuali. Riorganizzazione della macchina amministrativa, rinnovo della dirigenza comunale, riqualificazione del personale e concorsi pubblici. La città del buon governo, questo è il nostro obiettivo", il monito di Agosto.