Salerno, Alfano: "Risolvere in fretta i problemi che riguardano la scuola" "Si inizi uno screening utile degli edifici in modo da poter intervenire sulla messa in sicurezza"

"È da poco iniziato il nuovo anno scolastico – ha dichiarato in una nota stampa il Consigliere Provinciale di Fratelli d'Italia Sonia Alfano – e notiamo come poco è stato fatto per risolvere il problema sul sovraffollamento delle classi e della sicurezza degli alunni.

"Le immagini – ha continuato il Consigliere del Partito della Meloni – che arrivano da più parti della nostra Provincia sono molto allarmanti e dimostrano il grande ritardo con cui si è affrontato il problema: tali ritardi non sono giustificabili se si tiene presente che sulla scuola c’è stata la possibilità di programmare in anticipo per mettere in sicurezza gli alunni ed il personale scolastico. In più, l’episodio accaduto oggi ad una scuola di Salerno in cui si sono staccati enormi pezzi di cemento, ci fa chiedere se sia stato fatto uno screening sulle condizioni dei plessi scolastici nella nostra Provincia. Mi auguro - ha concluso Sonia Alfano – che la Provincia possa in tempi celeri mettere in piedi tutte le operazioni utili al ridurre il più possibile il pericolo di insicurezza dei nostri ragazzi per quanto riguarda il sovraffollamento delle classi e, sono sicuro, che si inizi uno screening utile degli edifici scolastici in modo da poter intervenire in anticipo sulla messa in sicurezza degli edifici”.