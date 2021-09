Coscioni condannato in appello, i 5 Stelle: "Dimissioni doverose" La sentenza dei giudici di Napoli per le presunte pressioni sui manager della sanità

"La gravissima notizia di cronaca giudiziaria che apprendiamo in queste ore e che vede coinvolto Enrico Coscioni, consigliere per la Sanità del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, getta un’ombra inquietante su tutta la gestione del comparto Sanità del nostro territorio". A denunciarlo è il deputato salernitano del Movimento 5 stelle Nicola Provenza.

"La condanna in appello di Enrico Coscioni che peraltro ricopre l’incarico di presidente dell’Agenas, per violenza privata tentata e continuata aggravata dall’abuso di potere, svela drammaticamente una modalità di gestione del potere da parte di un Sistema ben consolidato, che appare ancora più odioso poiché perpetrato in campo sanitario, e che già in passato era apparso teso ad occupare ogni postazione secondo modalità marcatamente clientelari, in totale spregio di ogni professionalità e competenza. Tenendo distante il piano giudiziario, esprimiamo un severo giudizio sul piano politico-gestionale, alla luce del quale siamo convinti della opportunità di dimissioni immediate da parte del Presidente Coscioni, a tutela dell’istituzione che rappresenta", conclude Provenza.