Piero De Luca: "Quasi 600mila contratti di lavoro al Sud negli ultimi 6 mesi" "Il dato certificato dall'Inps fotografa il successo della decontribuzione per le assunzioni"

"Quasi 600mila nuovi contratti di lavoro al Sud negli ultimi sei mesi. Questo dato certificato dall'Inps fotografa il successo della decontribuzione per le assunzioni nel Mezzogiorno fortemente voluta dal Pd. Adesso bisogna lavorare per consolidare e migliorare questo importante risultato, impegnandosi per estendere e rafforzare questa misura nei prossimi anni".

A dirlo è Piero De Luca, vicepresidente del Gruppo dei deputati Pd.

"Gli incentivi fiscali, insieme alle risorse del Pnrr e alle semplificazioni delle Zone economiche speciali, saranno un'occasione storica per rafforzare la dotazione infrastrutturale, attrarre investimenti, creare nuovo lavoro e far ripartire davvero il Mezzogiorno, superando divari e disuguaglianze storiche in termini di servizi ed opportunità. Perché come ha detto oggi il presidente Draghi avere un Sud più' forte e' interesse dell'Italia e dell'Europa intera", conclude Piero De Luca.