Pero De Luca: "Salerno capitale del turismo nei prossimi anni" "Piazza della Libertà sarà l'immagine più rappresentativa"

“Piazza della Libertà sarà l'immagine più rappresentativa della nuova Salerno nel mondo intero. Un luogo incantevole da cartolina, ma anche decisivo per il lavoro e lo sviluppo economico della città, grazie ai parcheggi e alle numerose attività sottostanti”.

Lo ha dichiarato l' onorevole Piero De Luca a margine di un'iniziativa con tutti i candidati delle liste a sostegno di Enzo Napoli riuniti a Piazza della Libertà per una foto di gruppo.

“Questa piazza sarà la punta di diamante di una città che dovrà diventare capitale del turismo nei prossimi anni. Il dragaggio del porto consentirà l'arrivo di tante navi da crociera, la realizzazione dell'aeroporto renderà Salerno punto cruciale per i flussi turistici, il ripascimento delle spiagge già ci regala una nuova immagine della nostra città.

Salerno è quindi il simbolo del riscatto, dell'orgoglio del Sud, del nuovo Sud che dobbiamo costruire con le risorse europee.

Nel PNRR, solo per il comparto turistico e culturale, sono stati stanziati circa 8 miliardi di euro grazie ai quali potremo intervenire sulla digitalizzazione dei servizi per migliorare l'offerta, sul rafforzamento delle infrastrutture, sugli interventi di riqualificazione, rigenerazione ed accessibilità dei siti e, infine, potremo realizzare una vera e propria 'Academy' del turismo per garantire formazione di eccellenza a tutto il personale che lavora in questo settore."



"Dall'altra parte- ha continuato il deputato Dem- c'è chi non voleva questi fondi né per l'Italia, né per il Sud ed anche chi ha provato a bloccare questa ed altre opere. C'è chi lavora quindi da anni contro il Sud e contro Salerno. Continuare con Enzo Napoli vuol dire sostenere il percorso di crescita e sviluppo della città, ma vuol dire anche lanciare un messaggio di speranza, fiducia e ottimismo per il futuro del Mezzogiorno e del Paese”, ha concluso il Vice Capogruppo Dem alla Camera dei Deputati.