Salerno, Tofalo: "Piazza gremita per Conte, con Barone alternativa concreta" Il deputato salernitano: "Si respira aria nuova, quella del cambiamento"

Una piazza gremita ha salutato la visita a Salerno di Giuseppe Conte. "Ce la possiamo fare, ce la possiamo fare", ha urlato l'ex premier dal palco. "Anche a Salerno spira il vento del cambiamento. Grazie Salerno".

"La grande risposta dei cittadini Salernitani dimostra che c'è ancora voglia di fare politica e di costruire un Paese più giusto, unito e solidale. Un'ondata di partecipazione, di stima e di affetto che ci riempie di soddisfazione e di speranza. Il Presidente Conte ha parlato direttamente con i cittadini confrontandosi e raccogliendo idee e sarà di nuovo con noi per il ballottaggio". A dirlo è il Deputato del MoVimento 5 stelle Angelo Tofalo.

“Dopo decenni di attesa c’è finalmente un progetto concreto per Salerno. C’è un’alternativa politica valida e reale. Una lista, quella del nuovo MoVimento di Giuseppe Conte, e una colazione intera formata da 7 liste di qualità. Uomini e donne che con passione, competenza e sacrifico hanno costruito un progetto innovativo e dato nuova linfa alla nostra città.” Prosegue Tofalo.

"Senso di responsabilità, solidarietà, etica pubblica, competenza e dedizione nel servire il proprio Paese, questi sono i valori su cui si fonda la nostra coalizione. Abbiamo un grande progetto da realizzare. C’è un’energia vitale.

Votare e sostenere Elisabetta Barone significa dare fiducia ai propri figli e avere a cuore il presente e il futuro di Salerno.

Ribadisco con forza le parole del Presidente Conte. Noi andiamo al ballottaggio e gli altri valuteranno e ci appoggeranno, immagino, se vogliono davvero una proposta solida e concreta per Salerno. Peccato che il Partito Democratico non abbia presentato una lista a Salerno. I democratici possono però sostenere un profilo equilibrato come quello di Elisabetta Barone e il nuovo progetto del presidente Giuseppe Conte.". "Mi piace ribadire le parole conclusive del presidente ieri in piazza a Salerno, ovvero "un popolo senza coscienza civile e morale sarà sempre perdente". Alla base del nostro impegno etica pubblica, legalità e rispetto delle regole, onore e disciplina. Il vento del cambiamento reale soffia su Salerno". - conclude Tofalo-.

A commentare la visita dell'ex premier Conte a Salerno anche il Senatore Andrea Cioffi: “Ieri sera una piazza , cerniera tra il centro storico e la Salerno moderna, piena di cittadini e non di truppe cammellate, Giuseppe Conte ha risposto al vuoto amministrativo ed urbanistico del sindaco fantasma Vincenzo Napoli. Ieri sera con Giuseppe Conte in piazza abbiamo tirato la volata finale alla campagna elettorale per le Comunali 2021 di Elisabetta Barone. Un bagno di folla un segnale di fiducia e di sostegno alla nostra candidata sindaca”. Così il senatore del Movimento 5 Stelle, Andrea Cioffi.

“Abbiamo riscontrato una grande voglia di partecipare e dare un contributo alla politica, i cittadini hanno voglia di riprendere le proprie vite e anche la vita politica. C’è il senso di un’onda che sta crescendo. Una piazza piena di persone libere, al netto di coloro a cui è stato "consigliato" di non venire, che credono in Elisabetta Barone sindaco e in Giuseppe Conte, che non hanno ricevuto comandi ma hanno compiuto una libera scelta in rottura con l’amministrazione attuale, come ha ricordato anche il presidente nel suo intervento, che diceva infatti che i cittadini scelgono un progetto ed una proposta politica. E noi abbiamo un progetto e una proposta politica valida, concreta, condivisa e trasparente per la città di Salerno”, conclude Cioffi.