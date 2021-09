"Sarno ha battuto tutti i record di manifesti abusivi" Nuova denuncia degli Attivisti per Salerno

E' diventata una "conta" quasi quotidiana, un vero e proprio bollettino per fare il punto della situazione su una piaga difficile da sradicare: quella del manifesto selvaggio.

Gli "Attivisti per Salerno" hanno messo nel mirino Michele Sarno: "Oggi è stato battuto un record. Il candidato Michele Sarno, che di professione fa l’avvocato e dovrebbe conoscere bene la legge, oggi ha battuto il record nelle postazioni di via Manganario dedicate alle affissioni: ha occupato tutte e 32 le postazioni affiggendo 96 manifesti. Non c’è che dire. Una bella presentazione per chi si propone a diventare il sindaco della nostra città", l'ironia di Gianluca Foselli.