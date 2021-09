"Energia sostenibile e clima, aderiamo al manifesto elettorale di Legambiente" "Salerno di tutti" con Gianpaolo Lambiase rilancia l'impegno ambientalista

"Il programma elettorale scritto dagli uomini e dalle donne di Salerno di Tutti si apre riflettendo su come il cambiamento climatico in corso inciderà sul futuro anche prossimo della città di Salerno e di come la nostra comunità possa contribuire alla mitigazione di questi cambiamenti. Siamo convinti che senza porre la dovuta attenzione al cambiamento climatico sia impossibile costruire e mantenere nel tempo una buona qualità di vita per la comunità salernitana. Per tale motivo tutte 32 i candidati e le candidate alla carica di consigliere comunale di Salerno di Tutti insieme al nostro candidato sindaco Gianpaolo Lambiase abbiamo aderito senza indugio al Manifesto elettorale di tutela ambientale promosso dal circolo Legambiente Salerno Orizzonti". Con questa nota la compagine che sostiene la candidatura a sindaco di Gianpaolo Lambiase ha annunciato il proprio impegno ambientalista-

"Per noi è prioritario disincentivare la mobilità automobilistica privata, promuovendo a 360 gradi la mobilità pedonale, in bicicletta e con i mezzi pubblici. Ci siamo impegnati a rendere più efficace la raccolta differenziata in città, primo passo di un impegnativo percorso con cui condurre Salerno verso gli obiettivi plastic free e zero waste. Nostro impegno prioritario è affinché tutti gli spazi di proprietà comunale siano resi veramente disponibili alla cittadinanza per alimentare una partecipazione attiva dei cittadini alla vita sociale. Spazi comunali che oggi sono colpevolmente in abbandono o privatizzati con la connivenza dell’amministrazione. Noi desideriamo che Salerno aderisca al Patto dei sindaci (www.pattodeisindaci.eu) e che conseguentemente, con la partecipazione attiva di tutti i cittadini e le cittadine, si doti di un Piano di azione per l’energia sostenibile e il clima. La nostra è la sola lista che in modo chiaro e inequivocabile si impegna per un futuro urbanistico a zero consumo di suolo. Basta cementificazione. Ci siamo impegnati a creare una vera e propria rete ecologica cittadina, composta da viali alberati, grandi parchi urbani, orti sociali e fattorie urbane, corsi d’acqua rinaturalizzati", si legge nella nota del gruppo politico di sinistra.