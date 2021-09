Sanità, ecco il futuro degli ospedali dell’Agro Nocerino Sarnese Gli interventi sono stati annunciati dalla senatrice Luisa Angrisani

“Questo pomeriggio ho incontrato il direttore generale dell'Asl Salerno, Mario Iervolino, per approfondire le problematiche che affliggono le strutture ospedaliere dell'Agro Sarnese Nocerino”. Lo annuncia in una nota la senatrice Luisa Angrisani de “L'Alternativa c'è”. “Ho avuto rassicurazioni dal direttore generale sul futuro del pronto soccorso e degli altri reparti dell'Ospedale "Martiri del Villa Malta" di Sarno, che saranno tutti potenziati. Saranno superate le criticità di personale emerse questa estate. Il Pronto Soccorso di Sarno, dopo il nosocomio di Nocera Inferiore, è il secondo in provincia di Salerno per numero di accessi, dunque di importanza primaria e tale rimarrà. Il dg dell'Asl Salerno ha ribadito che l'Umberto I di Nocera Inferiore è un punto di riferimento per la sanità dell’Agro e a breve sarà completata la ristrutturazione del reparto di Emodinamica con l'arrivo di una nuova angiografia. Il “Tortora” di Pagani è invece in attesa della gara per due nuovi acceleratori lineari per la cura dei tumori. Per quanto riguarda il futuro dell'ospedale Mauro Scarlato di Scafati sarà inquadrato come polo di eccellenza BroncoCardioPneumologico, mentre per l'urgenza è previsto un Punto di Primo Intervento. Le difficoltà per il 118 invece si risolveranno appena l'emergenza Covid scemerà e si concluderà il bando per l'assegnazione del servizio, che è in corso. Purtroppo la costituzione delle Usca ha tolto personale medico al 118. Abbiamo bisogno di più medici, questo è un dato di fatto, una soluzione potrebbe essere l'abolizione del numero chiuso per l'accesso a medicina”, ha concluso la senatrice Angrisani.