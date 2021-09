Maurizio Basso, appello ai salernitani: "Basta con i soliti noti" Si avvicina l'appuntamento con le urne: i candidati a caccia delle preferenze

"Nell'arco di un anno, siamo riusciti a costruire un movimento rappresentato da cittadini liberi e indipendenti. Cittadini che hanno a cuore il futuro di una comunità che, per tanti anni, è stata amministrata dai soliti noti, personaggi politici che da padroni hanno pensato e pensano di poter amministrare la cosa pubblica come fosse una loro azienda privata". Maurizio Basso, candidato sindaco a Salerno, rilancia l'appello agli elettori nelle ultime ore che precedono l'appuntamento elettorale.

"Il dialogo non è stato facile e ci siamo scontrati spesso contro scetticismo, rassegnazione e a volte addirittura ostilità. Non è stato semplice riaprire un dialogo in una città abituata ad ascoltare per decenni una sola voce e un unico pensiero. La fondazione della lista civica, la scesa in campo di volti politici completamente nuovi, rappresentano già un grandissimo successo, un primissimo passo verso un nuovo futuro a prescindere da qualsiasi possa essere il risultato - argomenta Basso -. I nostri punti sono saldi, ancorati e strutturati in favore dei giovani e dei più deboli. La nostra visione è proiettata al turismo, alla cultura, allo sport, al lavoro e all'abbattimento di tutte le barriere architettoniche e mentali che ancora oggi restano in piedi. "Movimentiamoci insieme" è lo stringersi per mano e l'andare verso la realizzazione di una città nuova e più democratica".