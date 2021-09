Salerno al voto, la sfida di LeU: "Qui la città della salute" Intervento del ministro Speranza all'iniziativa organizzata dal deputato Federico Conte

Il Polo nautico di Salerno ha ospitato l'iniziativa politica organizzata da LeU: il deputato Federico Conte, punto di riferimento del partito in città e in provincia, ha fatto da padrone di casa all'evento utile per ribadire le linee programmatiche in vista delle prossime elezioni amministrative e presentare i candidati al consiglio comunale a sostegno di Elisabetta Barone.

Nel corso dei lavori è intervenuto anche il ministro della Salute, Roberto Speranza, in via telematica.

Accolto dall'applauso della platea, l'esponente del Governo Draghi ha ricordato il percorso di questi mesi per fronteggiare la pandemia.

Riflettori puntati soprattutto sulla sanità post Covid: il Governo è pronto a finanziare un nuovo modo di intendere l'assistenza al cittadino, ha sottolineato Speranza, per il quale le realtà locali dovranno giocare un ruolo da protagonista.

E a tal proposito è stato lo stesso Federico Conte a rilanciare la sfida di una "Salerno città della salute", cavallo di battaglia per questa tornata elettorale, con l'obiettivo di rimettere al centro dell'attenzione il paziente e le sue necessità.

"Non abbiamo bisogno di un nuovo mega ospedale, ma di un progetto reale di assistenza per i cittadini", la stoccata del deputato salernitano indirizzata a De Luca.