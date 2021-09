Salerno al voto, Sarno ci crede: "Possiamo vincere al primo turno" Comizio di chiusura in Piazza Portanova: l'avvocato carica i suoi e sfida i deluchiani

Comizio in Piazza Portanova ieri sera per Michele Sarno, che ha chiuso la campagna elettorale incontrando gli elettori e coinvolgendo anche artisti musicali.

Dal palco allestito nel cuore della città, l'avvocato ha ricordato le battaglie condotte in questi anni per mettere in campo "una reale alternativa all'attuale gestione. E l'entusiasmo che avvertiamo - ha scandito alla folla - ci fa credere di essere sulla strada giusta".

In queste settimane a Salerno si sono avvicendati anche diversi "big" del centrodestra nazionale: Salvini, Meloni e Carfagna hanno lanciato la sfida a Vincenzo De Luca nel suo fortino.

"Spesso in questa campagna elettorale mi è stato chiesto se credo davvero alla possibilità di arrivare al ballottaggio. Ma siamo sicuri - ha detto Michele Sarno - che al ballottaggio ci arriveranno i nostri avversari e non vinceremo noi al primo turno?".