Amministrative 2021, Salerno. De Luca jr incorona Napoli: «Vittoria importante» Il deputato del Pd: «La città ha premiato un modello di politica»

Non c'è ancora l'ufficialità ma le dichiarazioni che arrivano dal centrosinistra salernitano, di fatto, ufficializzano il trionfo e la riconferma di Vincenzo Napoli a sindaco di Salerno. In attesa del primo cittadino uscente, nel comitato di via Roma ha fatto tappa il parlamentare del Partito Democratico, Piero De Luca che ha annunciato la vittoria.

«È una vittoria molto importante per la città di Salerno, per l’intera comunità. Siamo al 25% dello spoglio, dai che arrivano sembrerebbe che i cittadini abbiano dato fiducia piena alla figura di Vincenzo Napoli, un galantuomo, una persona che ha lavorato con tenacia nonostante le difficoltà della pandemia. La città di Salerno ha premiato un modello di politica, fatto di sviluppo, crescita, attenzione ai quartieri. Una città che ha appena inaugurato una delle piazze sul mare più grandi d’Europa, che guarda con ottimismo al futuro e che vuole completare i progetti di trasformazione. Una città che continuerà a lavorare per la sostenibilità ambientale, per la trasformazione digitale, una città che si proietta verso il futuro. Siamo molto soddisfatti perché il lavoro continua. Non appena il lavoro sarà consolidato il sindaco ricomincerà a lavorare per la propria comunità, siamo fieri ed orgogliosi di quello che si è fatto in questi anni. Questo voto segna la volontà di dare continuità ad un progetto di sviluppo della città. I cittadini hanno premiato le proposte, non gli attacchi, le offese, ci siamo proposti ai cittadini con i programmi. I cittadini hanno bisogno di figure serie. Siamo molto soddisfatti che i salernitani abbiano premiato questo nostro modo di portare avanti la campagna elettorale».

Non manca un commento sugli sconfitti: «Il centrodestra ha dato dimostrazione di essere diviso, di non avere proposte all’altezza delle sfide delle nostre comunità. Lo ha ricordato anche Letta qualche minuto fa. L’italia con questo voto si avvicina all’Europa. È un voto amministrativo ma che dà un segnale di rilancio del centrosinistra. Sono molto contento del risultato ottenuto a Napoli. Napoli tornerà ad essere una grande capitale del Mezzogiorno.

E sui ballottaggi di Eboli e Battipaglia: «A Battipaglia, probabilmente anche ad Eboli, ci aspetta una battaglia per andare a governare e mettere la nostra esperienza al servizio del futuro di queste comunità».