Amministrative 2021, Salerno. Napoli: «Vinto un progetto che viene da lontano» Il sindaco riconfermato: «Ci siamo dovuti confrontare con il nulla»

Per scaramanzia non parla ancora di vittoria. Ma Vincenzo Napoli parla già da sindaco riconfermato. Pochi minuti fa il candidato del centrosinistra ha fatto tappa nel suo comitato di via Roma per un commento dei risultati parziali. «Pare che si stia consolidando un dato importante per questa tornata elettorale. Le indicazioni che provengono dai seggi parrebbero che ci sia un netto risultato a favore nostro, naturalmente ringrazio tutti. Poi faremo le osservazioni el dettaglio appena ci saranno i dati. In questa fase facciamo delle osservazioni generali che pure valgono. Ha vinto il progetto Salerno, un progetto che viene da lontano e che guarda al futuro. Abbiamo condotto una campagna elettorale con determinazione e limpidezza. Noi lo abbiamo fatto, altri non saprei. Abbiamo fatto prevalere un ragionamento parlando alla testa delle persone. Abbiamo incontrato le persone, le categorie, facendo valere un ragionamento che era tutto orientato ad un progetto a favore di Salerno. Le grandi opere, le opere previste per la prossima consiliatura che sono decisive per il futuro della città.

Abbiamo reso evidente il nostro ragionamento politico. La cosa desolante è che ci siamo dovuti confrontare con il nulla. Ma le parti a noi avverse non proponevano nulla. È stato sconcertante. L'unico obiettivo era smantellare la guida di questa città. Verificheremo quale è la portata di questo nostro ragionamento e poi partirà la nuova consiliatura con uno spirito costruttivo, fattivo. La prossima consiliatura ci vede partire da un gradino alto. Non a casi il motto della mia campagna elettorale era ancora più avanti.

Perché amministriamo da 30 anni? Le cose non nascono come i funghi. Se questa linea dura da 30 anni bisogna chiedersi perché. Noi stiamo andando avanti con grande determinazione e fermezza e così intendiamo procedere. Rispetto al passato abbiamo perso qualcosa ma è dovuto al fatto che c’è stata una confusione generale, dettata da alcuni interlocutori che hanno tentato di fare un assalto al progetto politico. Una campagna elettorale condotta con un rumore di fondo fastidioso. Ma noi siamo andati avanti per la nostra strada e abbiamo ottenuto un risultato molto importante».

E sul futuro: «Abbiamo in cantiere il nuovo policlinico, l'aeroporto, la metropolitana, il PalaSalerno, il ripascimento e tutta una serie d'iniziative che cambieranno radicalmente il volto della città».