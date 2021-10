Amministrative 2021 Salerno: risultati ufficiali e primi nomi per il Consiglio Barone e Sarno divisi da un punto percentuale, è lotta serrata per entrare in assise

La notte elettorale sarà lunghissima ed i risultati ufficiali delle elezioni Amministrative di Salerno si conosceranno soltanto alle prime luci dell'alba. In molte sezioni lo spoglio è ancora in corso ed i dati continuano ad essere parziali. Al momento l'unica certezza è rappresentata dalla vittoria di Vincenzo Napoli, riconfermato sindaco al primo turno.

Su 43 sezioni scrutinate delle 152 totali, il candidato del centrosinistra si attesta al 56,36%, seguito da Elisabetta Barone (17,32%), Michele Sarno (16,64%), Antonio Cammarota (3,76%), Gianpaolo Lambiase (2,15%), Oreste Agosto (1,79%), Simona Libera Scocozza (1,01%), Maurizio Basso (0,57%) e Anna Maria Minotti (0,41%).

Resta da capire, adesso, se le liste di Vincenzo Napoli supereranno il 62% che consentirebbe di ottenere 22 consiglieri (19 in caso contrario). Per il momento a guidare la coalizione sono i Progressisti per Salerno con il 17,27% dei voti seguiti da Campania Libera (13,26%), Salerno per i Giovani (9.01%), Partito Socialista Italiano (8,09%), Popolari e Moderati (4,49%), Salerno con voi (3,39%), Per le Persone e la Comunità Napoli Sindaco (2,2%), Centro Democratico-Liberal Democratici (2,17%) ed Europa Verde (1,35%).

Nella lista dei Progressisti, al momento, risulterebbero tra i più votati Dario Loffredo, Mimmo De Maio, Rocco Galdi, Antonio Fiore e Angelo Caramanno; Alessandro Ferrara, Paky Memoli e Felice Santoro in Campania Libera; Antonio Ilardi, Giuseppe Zitarosa e Gaetana Falcone in Popolari e Moderati; Gianluca Memoli, Pino D'Andrea e Paola De Roberto in Salerno per i Giovani; Gennaro Avella e Massimiliano Natella tra le fila del Psi.

A trainare le liste di Elisabetta Barone, invece, è la civica Barone Sindaco Oltre (4,63%), seguita dal Movimento 5 Stelle (4,55%), Semplice Salerno Primavera Salernitana-Elisabetta Barone Sindaco (2,03%), Salerno città aperta (1,69%), Davvero Ecologia & diritti (1,44%), Salerno in Comune (0,78%), Onda Salernitana Waves con Elisabetta Barone (0,58%). Tra i più votati, al momento, risultano i consiglieri uscenti Giuseppe Ventura, Donato Pessolano, Corrado Naddeo e Claudia Pecoraro del Movimento 5 Stelle,

Tra le fila del centrodestra Fratelli d'Italia è ampiamente il primo partito (4,94%), seguito dalla civica Sarno sindaco-Rinascita (2,98%), Forza Italia-Udc-Nuovo Psi (2,79%), Prima Salerno Sarno Sindaco (2,76%), Io sono Salernitano (0,51%), Diversi Ma Uguali (0,21%). Tra i più votati risultano Pietro Stasi e Mimmo Ventura (Fratelli d'Italia), Roberto Celano (Forza Italia), Ciro Giordano (Rinascita) e Dante Santoro (Prima Salerno)